Leo Ostigard è pronto a lasciare il Napoli e diventare un nuovo giocatore del Rennes. L'annuncio ufficiale è atteso per oggi, martedì 30 luglio, dopo che il difensore ha superato le visite mediche di rito. Operazione da 7 milioni di euro, che gli azzurri potrebbero investire in un altro reparto. L'idea, infatti, è quella di non acquistare altri difensori dopo gli arrivi di Rafa Marin e Buongiorno.