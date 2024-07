Primo assaggio di Milan (e di Italia) per Strahinja Pavlović , difensore serbo che di fatto è un nuovo giocatore rossonero . L'arrivo a Linate intorno alle 22.00 di lunedì 29 luglio per il classe 2001, che oggi sosterrà le visite mediche prima dell'annuncio ufficiale da parte del club. Un rinforzo di mercato importante per Fonseca , con il profilo di Pavlović che porta fisicità ma anche tecnica alla linea arretrata del Milan. Operazione da circa 18 milioni di euro più 2 di bonus .

Scuffet l'ultima idea, ed Emerson Royal è a un passo

Milan che però non si ferma qui. In pugno anche Emerson Royal dopo l'offerta al Tottenham aumentata (tra i 14 e i 15 milioni più bonus) per il terzino brasiliano che dopo giorni di trattative è molto vicino ai rossoneri. Settimana chiave per raggiungere l'intesa definitiva con gli spurs, con il classe 1999 pronto a volare in Italia. Servirà più tempo invece per vedere Fofana (la distanza con il Monaco è di 17 milioni tra domanda e offerta) mentre per Scuffet primo sondaggio da parte del Milan dopo l'infortunio di Sportiello.