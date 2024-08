Roma, Dovbyk arriva stamattina a Ciampino

Il volo che porta l'attaccante ucraino a Roma arriverà all'aeroporto di Ciampino alle 11.50. Atteso un bagno di folla, come successo qualche giorno fa per l'argentino Soulé. I dettagli dell'accordo col Girona e il racconto in diretta della giornata di mercato dei giallorossi

CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVE