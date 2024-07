Roma-Dovbyk, Ghisolfi in Spagna per chiudere

Continua la trattativa tra la Roma e il Girona per l'attaccante ucraino Artem Dovbyk. Il club spagnolo ha risposto all'offerta giallorossa da 30 milioni di euro più 5 di bonus, chiedendo 5 milioni in più per quanto riguarda la parte fissa. Ora il negoziato andrà avanti con il ds della Roma Ghisolfi che è volato in Spagna insieme agli agenti ucraini dell’attaccante. Il dirigente giallorosso in giornata incontrerà Dovbyk per tranquillizzarlo e ribadirgli che vestirà la maglia giallorossa, mentre nella giornata di mercoledì incontrerà il Girona per cercare l’intesa definitiva. Ci vorrà ancora qualche giorno per definire l'operazione, ma Dovbvik sarà un nuovo giocatore della Roma a disposizione di De Rossi.