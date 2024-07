Trovano conferma le indiscrezioni di mercato che vogliono il Bologna interessato a Mario Hermoso , difensore svincolato dopo l'ultima stagione in maglia Atletico Madrid . Nei radar anche di Milan , Inter e Napoli nelle scorse settimane, ora è la squadra di Vincenzo Italiano a puntare il mirino sul classe 1995. Contatti tra le parti : tentativo reale da parte dei rossoblù ma difficile per le tempistiche, con Hermoso che vuole aspettare e con il Bologna che invece ha fretta di chiudere per il sostituto di Calafiori.

E la pista Hummels resta in piedi

Mats Hummels intanto non è una pista tramontata. Il club rossoblù continua a "corteggiare" il tedesco che non ha ancora dato una risposta definitiva: il Bologna sa che servirà pazienza per un calciatore classe 1988 che di fatto ha visto la sua carriera svilupparsi solo in Germania, e con una famiglia intera che valuta un cambio di vita radicale. Decisione importante va da sé, ma non ci sono chiusure. Hummels riflette, il Bologna attende.