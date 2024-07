Il reparto offensivo della Roma si arricchisce: dopo settimane di trattative è ufficiale l'arrivo in giallorosso di Matias Soulé . A comunicarlo è il club con una nota sul proprio sito, mostrando anche le prime immagini dell' ex Juventus in maglia Roma: per lui numero 18 . I bianconeri incasseranno 30 milioni di euro tra parte fissa e bonus , dopo aver indossato la maglia del Frosinone nell'ultima stagione: 11 e 3 assist il suo bottino.

Il primo 'annuncio' social era arrivato già nella giornata di lunedì con una foto sui propri social che ritraeva uno spazio vuoto in spogliatoio accanto a sé e Leandro Paredes (gli altri argentini presenti in rosa). Ma Paulo Dybala non si è fermato , e 24 ore più tardi di fatto anticipa l'ufficialità di Soulé alla Roma ancora prima che sia il club ad annunciare l'arrivo dell'argentino. Nuova foto sul proprio profilo Instagram , questa volta con lo stesso Soulé protagonista : " Benvenuto fratello ", e rigorosamente posto in spogliatoio accanto a lui.

Soulé: "La 18? Numero di mia nonna. Ho voluto fortemente la Roma"

Ai canali ufficiali del club, sono arrivate anche le prime parole da giallorosso: "Sono veramente contento e ringrazio la famiglia Friedkin che ha fatto di tutto per portarmi qui. Un sogno per me, ho voluto questa maglia. Non vedo l’ora di cominciare. L’accoglienza all’aeroporto non me l’aspettavo, mai immaginato in vita mia. Ho sentito Paredes e Dybala quando la notizia che potevo arrivare alla Roma si è intensificata: mi hanno parlato di tutto. Voglio dimostrare in campo quanto valgo e ripagare l’affetto dei tifosi". E sulla scorsa stagione a Frosinone: "Ho imparato tutto grazie a Di Francesco perché senza questa esperienza non sarei arrivato qui. Mi trovo a mio agio a destra, con due attaccanti, penso di essere un giocatore che può fare diversi ruoli. Prima di scegliere la Roma ho valutato tante cose, anche il modo di giocare della squadra. Essere qui e allenarmi con De Rossi, che ha giocato anche in Argentina, mi servirà tanto". Infine anche la trattative tra i due club: "Ci sono stati dei giorni che speravo arrivassero subito. Il mister, la società, quello che volevo di più era restare qua in Italia e venire alla Roma. Ho scelto il 18 perché era libera ed è lo stesso numero che ho avuto la scorsa stagione a Frosinone, era il numero di mia nonna e mi è stato detto anche di Batistuta. Questa città l’ho conosciuta poco tempo fa ma mi sono innamorato. Venivo spesso e ora vivere qua sarà bellissimo. Ai tifosi dico che voglio dimostrare quello che so fare. Daje Roma".