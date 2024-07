Il francese ha ufficialmente salutato il club bianconero con un post su Instagram: "Arrivederci e buona fortuna". Intanto la Juve fa sul serio per Adeyemi del Dortmund, già pronta l'offerta. E non molla Todibo: col classe 1999 c'è già l'accordo, da capire formula e prezzo col Nizza TUTTE LE NOTIZIE DI MERCATO LIVE

Un saluto e due nuovi obiettivi in casa Juventus. Il nuovo corso di Thiago Motta continua a prendere forma e, intanto, riceve l'addio di Adrien Rabiot. Il francese, a fine contratto, era già stato salutato ufficialmente da Giuntoli proprio nel giorno della prima conferenza di Motta. Ora il messaggio arriva anche dallo stesso ex centrocampista juventino: "Dopo cinque stagioni alla Juventus e cinque anni a Torino voglio salutarvi e ringraziarvi - ha scritto su Instagram -. Tutti voi che siete stati presenti per me, il club e tutto lo staff. E voi tifosi, sempre vicini e molto affettuosi. Grazie di tutto Juventus, arrivederci e buona fortuna".

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Adrien Rabiot (@adrienrabiot_25) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

Juve forte su Adeyemi Per un giocatore ai saluti, due come obiettivi per il futuro. Il club bianconero infatti fa sul serio per Karim Adeyemi, il velocissimo esterno del Borussia Dortmund, che lo aveva pagato 30 milioni al Salisburgo nell'estate del 2022. La Juve ha pronta un'offerta da 35 milioni più altri 10 di bonus, di cui 5 semplici da raggiungere e 5 invece più complicati. Per il giocatore (con cui ci sono già stati dei contatti) è pronto un contratto da quattro milioni a stagione più un altro di bonus.

La situazione Todibo e le uscite Non solo Adeyemi e l'attacco, il club bianconero continua a lavorare anche per il centrale difensivo Todibo: con il classe 1999 francese c’è l’accordo sulla base di un contratto di cinque anni, manca quello con il Nizza per formula e prezzo; si punta al prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni, la Juve vorrebbe stare sotto i 30 milioni, ma i francesi vorranno monetizzare al massimo. Capitolo uscite: su Frabotta c'è il QPR per un'operazione a titolo definitivo. L'accordo è già stato raggiunto tra i club e anche col giocatore (l'entourage è a Londra in questi giorni) e sono pronti tre anni di contratto, ora si aspetta solo che gli inglesi facciano uscire Kenneth Paal (terzino sinistro in scadenza nel 2025). Intanto, l’attaccante classe 2003 Leonardo Cerri della Next Gen è vicino alla Carrarese. MERCATO Juve, le migliori cessioni di Under 23: Soulé 4° di sempre