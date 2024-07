L’argentino passa ufficialmente alla Roma per una cifra vicina ai 26 milioni di euro (senza contare i bonus) e si piazza al quarto posto tra le cessioni più remunerative per i bianconeri con gli Under 23. Non solo Soulé: quest’anno la Juventus ha incassato anche da Huijsen, Iling Junior, Barrenechea e altri accumulando un vero e proprio tesoretto da giocatori cresciuti nella Next Gen. Di seguito la top 10 delle cessioni U23 (dati: Transfermarkt)

CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVE