Nuovi contatti tra Bologna e Tolosa per Logan Costa . Il profilo del difensore resta uno dei nomi che la dirigenza rossoblù sta valutando per la retroguardia , dopo l'ultimo arrivo in ordine temporale di Martin Erlic dal Sassuolo . Il Bologna lavora a un’offerta da circa 12/13 milioni di euro più bonus : si prova a convincere il club francese, dal quale è già arrivato l'erede di Zirkzee, ovvero Dallinga . Sul capoverdiano c'è però anche il West Ham , con gli inglesi che potrebbero decidere di virare sul classe 2001 dati i no di Todibo che continua ad aspettare la Juventus .

Hummels ancora non decide

Non è tramontata l'idea Mats Hummels. Il difensore, svincolato dopo l'ultima stagione al Borussia Dortmund, continua a valutare ma ancora non ha dato una risposta alla dirigenza bolognese. Decisione non semplice per lui, non avendo mai giocato fuori dalla Germania e che quindi si sta prendendo i suoi tempi. Nessuna deadline da parte del Bologna, che aspetta. Intanto, il classe 1988, ha già detto no all'ipotesi Emirati e a diverse squadre francesi, oltre all'Ajax in Olanda.