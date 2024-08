Motta: "Chiesa sul mercato, chiari con lui"

Decisamente più soddisfatto rispetto alla gara contro il Norimberga Thiago Motta che commenta il pareggio per 2-2 a Pescara contro il Brest : " Siamo andati meglio rispetto a Norimberga, fa parte del nostro percorso di preparazione, arriveranno altri giocatori, quelli che c'erano avevano un po' più di allenamenti e tutto sommato sono contento del miglioramento che abbiamo avuto" . Chiesa non ha partecipato al match per questioni legate al mercato: " Con lui e anche alcuni altri che sono rimasti a casa siamo stati chiari, abbiamo dei giocatori bravi, e loro sono abituati a giocare con continuità e forse altrove potrebbero, la società sta cercando delle soluzioni per loro e anche loro dovrebbero farlo per il bene di tutti . Chiesa? Decisioni già prese, non c'è niente da aggiungere".

"Douglas Luiz è entrato bene, Locatelli più avanzato"

Anche a Pescara c'è stata una gran risposta da parte del pubblico: "Ringraziamo tutti i tifosi che ci danno entusiasmo, abbiamo bisogno di questo, migliorando quotidianamente vogliamo dare gioia e allegria a tutte queste persone - spiega - Cosa era importante in questa gara? E' prepararsi bene, migliorare sul gioco che abbiamo in mente, c'è stato un miglioramente, è un percorso che stiamo facendo, abbiamo incontrato una squadra che sta bene, la gara è stata equilibrata anche se abbiamo fatto qualcosa in più". Su Douglas Luiz: "E' entrato bene come gli altri, è arrivato in ritardo ma sono contento di come è entrato". Si è visto un Locatelli in posizione un po' più avanzata: "Si ha già giocato un po' più avanti, è intelligente e disponibile. Il nostro gioco non deve essere statico ma si cambia sempre anche se dobbiamo essere ancora più organizzati".