I bianconeri sono vicini al ritorno del cileno che nell'ultima stagione ha indossato la maglia dell'Inter. L'attaccante tornerà in Friuli dopo la precedente esperienza dal 2008 al 2011: si lavora per poterlo presentare in piazza il prossimo 13 agosto insieme al resto della squadra

Alexis Sanchez e un clamoroso ritorno. Il cileno si avvicina infatti all'Udinese, con l'attaccante svincolato dopo l'ultima annata all'Inter. Nelle scorse settimane diverse voci di mercato lo avevano visto protagonista con il Marsiglia che ha sondato il terreno (anche in questo caso un ritorno), ma Sanchez indosserà di nuovo la maglia dell'Udinese dopo la prima esperienza dal 2008 al 2011. Nel corso dell’ultima stagione, Sanchez ha collezionato 33 presenze tra tutte le competizioni, con 4 gol e 5 assist. In maglia bianconera 112 apparizioni, 21 gol e 20 assist. Volontà forte da parte del giocatore che nella mattinata ha avuto contatti con la dirigenza bianconera promettendo il massimo impegno per raggiungere l'obiettivo Europa. L'agente è già al lavoro per sistemare gli ultimi dettagli con la speranza di farlo arrivare a Udine nel giro di pochi giorni e poterlo presentare martedì 13 in piazza, insieme al resto della squadra.