Nonostante l' infortunio a Gianluca Scamacca (che rivedrà il campo solo nel 2025) i piani dell' Atalanta non cambiano con Nico Gonzalez che resta un obiettivo prioritario del mercato in entrata dei nerazzurri. Sul giocatore resta vigile anche la Juventus che, come raccontato, ha dalla sua la possibilità di poter inserire contropartite tecniche qualora decidesse di affondare il colpo con la Fiorentina ( McKennie e Kostic su tutti). Atalanta che invece offre solo soldi ed è sempre fiduciosa dato che da giorni ha l'apertura del giocatore. Nelle prossime ore l'argentino è atteso in città per un confronto con la dirigenza viola : si capirà di più sul futuro del giocatore.

I numeri in stagione

44 le partite totali nell’ultima stagione in maglia Fiorentina, conclusa con l’amara sconfitta in finale di Conference League contro l’Olympiakos. Sedici le reti messe a segno (12 in Serie A e 4 in Europa), per un giocatore che può occupare indistintamente sia la corsia mancina che quella destra in attacco, disponendosi all’occorrenza anche nel ruolo di seconda punta. Arrivato in viola dallo Stoccarda nel 2021, l’argentino ha collezionato 125 match con la maglia della Fiorentina: per lui un totale di 38 gol e 19 assist.