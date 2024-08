Tiene banco in queste ore il futuro di Federico Chiesa . Il giocatore della Juventus è ormai fuori dal progetto bianconero come ampiamente confermato dallo stesso allenatore della Juve Thiago Motta . Concetto ribadito anche nell'immediato dopo gara dell'amichevole con il Brest: "Con lui e con altri siamo stati chiari, credo sia meglio per tutti che trovi una sistemazione al più presto possibile", queste le parole dell'allenatore. E a tal proposito resiste sul giocatore l'interesse della Roma . Un interesse mai cessato, sempre costante dal momento che il club giallorosso non ha mai interrotto i colloqui con Ramadani, agente del giocatore.

Chiesa vuole valutare tutte le proposte

Proprio per questo motivo, la Roma ha in mente di partire con una nuova offensiva per convincere il giocatore a sposare il progetto giallorosso. Daniele De Rossi lo corteggia da inizio sessione di mercato. Inevitabilmente alla Roma sarebbe il benvenuto e troverebbe lo spazio che la Juve non può e ha deciso di non garantirgli. Chiesa vuole prendersi ancora un po' di tempo per valutare tutte le proposte e poi prendere una decisione definitiva. La Roma c'è ed è più che intenzionata a inserire l'attaccante della Nazionale nella propria squadra.