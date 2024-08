Atalanta, idea Retegui per sostituire Scamacca

L'Atalanta sta valutando Mateo Retegui come sostituto di Gianluca Scamacca. I nerazzurri dovranno capire le intenzioni del Genoa, che potrebbe dire addio già ad Albert Gudmundsson e al momento non considera l'attaccante italo-argentino cedibile

L'infortunio di Scamacca , operato dopo la rottura del legamento crociato sinistro, ha cambiato i piani dell' Atalanta , che di colpo si è trovata senza uno dei suoi giocatori chiave. I nerazzurri hanno riordinato le idee e, al netto dell'interesse per Nico Gonzalez , stanno valutando Mateo Retegui come possibile sostituto di Scamacca. Resta da capire la fattibilità dell'operazione col Genoa , che in questa sessione di calciomercato potrebbe dire addio già a Gudmundsson e al momento non considera l'attaccante italo-argentino cedibile. A inizio mercato, i rossoblù avevano pensato a M'Bala Nzola e Nikola Krstovic come centravanti.

I numeri di Retegui

Arrivato al Genoa dal Tigre nell'estate del 2023, Retegui ha collezionato nel suo primo anno in Italia 29 presenze in campionato, arricchite da 7 gol e 2 assist. In Coppa Italia, l'attaccante ha realizzato 2 reti in altrettante partite, mentre non è riuscito a sbloccarsi a Euro 2024 con gli azzurri di Luciano Spalletti. L'Atalanta lo sta valutando in vista della prossima stagione.