Samu Omorodion è pronto a iniziare la sua avventura con la maglia del Chelsea. L'Atletico Madrid, che sta per chiudere gli arrivi di Julian Alvarez e Conor Gallagher, ha accettato l'offerta dei Blues per l'attaccante classe 2004 la cui cessione servirà proprio per finanziare l'acquisto dell'argentino. Accontentata, dunque, la volontà di Enzo Maresca che da tempo vedeva in Omorodion la prima scelta per l'attacco del suo Chelsea: mancano solamente le visite mediche e la firma del giocatore.