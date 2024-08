Bianconeri molto interessati all'attaccante argentino della Fiorentina, sul quale c’è anche l’Atalanta. La Juve offre contropartite, ma il club viola ha fatto capire di non essere interessato a un’operazione di questo tipo. Così, se il sogno Koopmeiners non dovesse realizzarsi, i soldi potrebbero essere investiti per Nico

Juventus sempre molto attiva sul mercato e forte su Nico Gonzalez della Fiorentina. Sull'attaccante argentino c'è anche l'Atalanta, con il club nerazzurro che sta facendo alcune valutazioni: i bergamaschi sono infatti pronti a investire cash, quindi senza contropartite, mentre la Juventus ha approcciato con la società viola proponendo un'operazione con scambio. Dal canto suo la Fiorentina ha fatto intendere che non c’è la volontà d'imbastire una trattativa inserendo delle contropartite, chiudendo a questa possibilità. E allora la Juventus, che culla il sogno Koopmeiners, se non dovesse arrivare a quest’ultimo (l'Atalanta non sembra al momento intenzionata a lasciarlo andare via) potrebbe investire quei soldi – o una parte – per Nico Gonzalez.