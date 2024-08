Un messaggio che fa capire quale sia la volontà del giocatore. Federico Chiesa torna a pubblicare sui social e lo fa tramite un post su Instagram che lo ritrae esultare con la maglia della Juventus. Nessuna parola ma due emoji che richiamano al bianconero. L’attaccante non rientra nei piani di Thiago Motta, tant’è vero che non è stato convocato nelle amichevoli contro Brest e Juventus Next Gen. Il suo contratto è in scadenza nel giugno del 2025 e la società bianconera lo ha messo sul mercato. Non è un caso, infatti, che i bianconeri abbiano messo nel mirino Nico Gonzalez, sul quale c’è però anche l’interesse dell’Atalanta.

