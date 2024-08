I viola pensano al portiere svincolato ex Manchester United. Si cerca l’intesa su un contratto di un anno con opzione per un’altra stagione. Il suo arrivo sbloccherebbe il passaggio di Terracciano al Monza

La Fiorentina ci prova per David De Gea. Sta infatti andando avanti la trattativa per il portiere spagnolo che, qualora dovesse raggiungere l'intesa definitiva con i viola, firmerà un contratto di un anno con opzione per un’altra stagione. Dal 2011 al Manchester United, per lui ben 545 partite disputate, con 590 gol subiti e 190 clean sheet, prima di lasciare i Red Devils la passata annata. Alla ricerca di una squadra da un anno, il portiere potrebbe scegliere la Fiorentina come prossima tappa per la sua carriera.