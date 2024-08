L'argentino della Fiorentina è l'obiettivo numero uno per la corsia d'attacco con i bianconeri che mollano la pista che porta a Galeno del Porto. Per Todibo le parti sono più vicine, con la Juventus che attende una risposta dal Nizza. Aumenta la speranza per Koopmeiners dopo le parole di Gasperini

La Juventus ha fatto la sua scelta e, per il ruolo di esterno d'attacco, la dirigenza ha deciso di puntare tutto su Nico Gonzalez . Strada spianata per la squadra bianconera che di fatto depenna dalla propria lista di mercato, alla voce "obiettivi", il profilo di Galeno del Porto . Prezzo del cartellino dell'argentino di almeno 30 milioni di euro : accordo con il giocatore già trovato da tempo. Prima del via libera definitivo da parte della Fiorentina però, i viola dovranno trovare il sostituto. E tutti gli indizi portano a Gudmundsson . Capitolo Todibo : dopo il blitz di Giuntoli nella città francese, le parti si sono avvicinate. I bianconeri hanno modificato le condizioni per l'obbligo e attendono una risposta da parte del club: c'è fiducia .

Gasperini: "Koopmeiners vuole la Juventus"

Attesa invece sul fronte Koopmeiners, con la speranza di portarlo in bianconera aumentata rispetto a qualche settimana fa dopo le parole di Gian Piero Gasperini all'Eco di Bergamo: "Koopmeiners ha deciso di andare alla Juventus e di non giocare o allenarsi più con noi. Si sente stressato e con questo atteggiamento non può essere utile né alla squadra, né ai suoi compagni. La società si sente ricattata, per questo ha assunto un atteggiamento molto fermo. Capisco la volontà del giocatore così come capisco l'atteggiamento dell'Atalanta. Io ci contavo su Koopmeiners o quantomeno mi auspicavo che la trattativa che si svolgesse in maniera diversa. Il dato di fatto è che abbiamo perso tre giocatori molto importanti (gli infortunati Scalvini e Scamacca e ora Koopmeiners, ndr) che tolgono tantissimo alla squadra sotto l'aspetto tecnico. Siamo ai minimi termini, la società provvederà ma in questo momento la squadra è molto meno competitiva rispetto alla fine della scorsa stagione".