Accordo raggiunto tra la Fiorentina e il Reims per Amir Richardson. È fatta per il passaggio del centrocampista marocchino, impegnato proprio con la sua nazionale ai Giochi Olimpici di Parigi (nei quali si giocherà la medaglia di bronzo contro l’Egitto). Accordo trovato con la squadra francese per 10 milioni di euro più il 10% sulla futura rivendita. Adesso per la viola servirà trovare la quadra con l’entourage del centrocampista, ma questo avverrà una volta concluso il suo percorso alle Olimpiadi. Per il marocchino, al Reims dalla scorsa stagione, 28 partite disputate con 3 gol e 1 assist.