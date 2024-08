Il club francese non ha aperto alla formula del prestito alla Juventus e il West Ham, che da sempre segue il giocatore, si è rifatto sotto offrendo 40 milioni di euro per portarlo in Premier League. Ultima parola al difensore

Rischia di complicarsi (e non poco) l'arrivo di Todibo alla Juventus. Le condizioni per l'obbligo di riscatto modificate dai bianconeri attendevano una risposta da parte del Nizza che però non ha dato apertura definitiva alla Juventus. Ecco allora che il West Ham, che non ha mai mollato il francese, è tornato alla carica mettendo sul piatto una cifra per il titolo definitivo da 40 milioni di euro. Lo stesso Todibo si potrebbe ora convincere a volare in Premier League, con gli inglesi che nelle ultime ore stanno forzando per trovare un'intesa anche con lo stesso giocatore.