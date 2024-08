Le parole dell'allenatore dell'Atalanta in un'intervista a L'Eco di Bergamo: "Koopmeiners si sente stressato e così non è utile alla squadra. La società si sente ricattata"

L’Atalanta perde Koopmeiners a pochi giorni dalla prima uscita ufficiale della stagione, la Supercoppa europea contro il Real Madrid il prossimo 14 agosto a Varsavia. Fuori squadra a causa del mercato, l’annuncio l’ha dato Gasperini in un’intervista a L’Eco di Bergamo: "Koopmeiners ha deciso di andare alla Juventus e di non giocare o allenarsi più con noi. Si sente stressato e con questo atteggiamento non può essere utile né alla squadra, né ai suoi compagni".

Una cessione quella dell’olandese che, a detta della proprietà, non era nei programmi: “La società si sente ricattata – prosegue Gasp -, per questo ha assunto un atteggiamento molto fermo. Capisco la volontà del giocatore così come capisco l'atteggiamento dell'Atalanta. Io ci contavo su Koopmeiners o quantomeno mi auspicavo che la trattativa che si svolgesse in maniera diversa. Il dato di fatto è che abbiamo perso tre giocatori molto importanti (gli infortunati Scalvini e Scamacca e ora Koopmeiners, ndr) che tolgono tantissimo alla squadra sotto l'aspetto tecnico. Siamo ai minimi termini, la società provvederà ma in questo momento la squadra è molto meno competitiva rispetto alla fine della scorsa stagione".