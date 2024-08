L'entusiasmo più grande ci sarà quando scenderà in campo prima a Milanello e poi a San Siro, ma l'accoglienza dei tifosi del Milan nei confronti di Alvaro Morata è stata certamente calda. Una quarantina tra adulti e bambini lo hanno atteso all'uscita dei 'voli privati' all'aeroporto di Linate per accaparrarsi una foto o un autografo. Morata è sceso dall'auto con indosso la sciarpa rossonera e ha cercato di accontentare tutti i presenti. Ora sarà la volta delle visite mediche e della presentazione prevista per domani. Poi, sabato sarà la volta dell'incontro con la squadra di ritorno dal tour oltreoceano. Morata si metterà immediatamente a disposizione della squadra per provare a riguadagnare al più presto possibile una buona condizione di forma dopo l'Europeo vinto con la Spagna e le meritate vacanze