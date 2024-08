Le intenzioni della Juventus sono chiare: ancora un acquisto per reparto, come sottolineato da Giuntoli nel corso della conferenza stampa di presentazione di Thiago Motta. Gli esterni d'attacco che arriveranno in bianconero saranno due. Oltre a Nico Gonzalez, l'ultimo profilo che la Juventus valuta è quello di Raheem Sterling del Chelsea. Le possibilità che l'inglese classe 1994 lasci Londra si sono alzate, a maggior ragione dopo che i blues hanno chiuso per l'ex Lazio Pedro Neto, versando nelle casse del Wolverhampton una cifra da 60 milioni di euro. Su Sterling c'è concorrenza, ma la Juventus ha già preso informazioni per capire l'eventuale fattibilità dell'operazione. Per l'inglese ultima stagione da 43 presenze totali con 10 gol e 8 assist. Restano profili valutati anche quelli di Francisco Conceição (8 reti e 8 assist nell'ultima stagione al Porto) e Jadon Sancho (in Bundesliga al Dortmund in prestito lo scorso campionato e rientrato allo United).