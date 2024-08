Marc Pubill è pronto a diventare un nuovo giocatore dell’Atalanta. Dopo esser arrivato nella serata di ieri, sabato 10 agosto, il giocatore ha effettuato nella mattinata di oggi, 11 agosto, le visite mediche con il club nerazzurro in vista della firma sul contratto che lo legherà alla squadra di Gasperini. Pubill si trasferisce all’Atalanta dall’Almeria per 16 milioni di euro più bonus per un totale di 20 milioni di euro.

SKY INSIDER Calciomercato, guida ai talenti olimpici