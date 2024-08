Il Milan accoglie Emerson Royal. Il terzino brasiliano è arrivato in città nella tarda serata per iniziare la sua nuova avventura in maglia rossonera. Un lungo inseguimento da parte della dirigenza del Milan che dopo settimane di trattative ha chiuso per l'arrivo del classe 1999 che può giocare sia a destra che a sinistra, in un reparto orfano di Florenzi dopo l'infortunio in amichevole contro il Manchester City. Al Tottenham vanno 15 milioni di euro più bonus. Domani le visite mediche.

leggi anche Royal l'ultimo: gli altri 34 brasiliani del Milan