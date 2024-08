I nerazzurri hanno migliorato l'ultima offerta presentando la quarta proposta d'acquisto al Celtic: ancora non basta per il centrocampista danese reduce da 19 gol e 18 assist nell'ultima stagione

Quarta offerta al Celtic per Matt O'Riley . L' Atalanta , alle prese con il caso Koopmeiners , pensa al sostituto dell'olandese e da tempo ha messo gli occhi sul giocatore degli scozzesi. Migliorata l'ultima offerta da 17 milioni di euro : un rilancio annunciato, ma che ancora non basta per strappare un sì al Celtic.

Assist e gol, che numeri per O'Riley

Centrocampista col vizio del gol, O' Riley gioca principalmente davanti alla difesa anche se all'occorrenza può ricoprire anche il ruolo di trequartista. Per lui l'ultima stagione in maglia Celtic è stata particolarmente prolifica: 19 le reti messe a segno e ben 18 gli assist, per uno dei protagonisti dell'annata dei biancoverdi. Per il centrocampista un totale di 49 presenze tra tutte le competizioni.