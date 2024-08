La giornata di mercoledì 14 agosto può essere decisiva nella trattativa che avvicina Gudmundsson alla Fiorentina. Parti al lavoro per sbloccare l'operazione e, contemporaneamente, il Genoa dovrebbe chiudere per il sostituto dell'islandese (Fabio Silva o Matkovic). Un effetto domino che successivamente potrebbe lasciare il via libera a Nico Gonzalez verso la Juventus

Albert Gudmundsson è sempre più vicino alla Fiorentina. La giornata di mercoledì 14 agosto può essere decisiva per il trasferimento a Firenze del 27enne islandese, rivelazione del Genoa nell'ultima stagione con 16 gol, che ha avuto un altro confronto con la società per salutare i rossoblù. Accelerata del club viola per sbloccare l'operazione: le parti sono al lavoro e, contemporaneamente, il Genoa dovrebbe chiudere per il sostituto di Gudmundsson. Due i nomi individuati dal Grifone: il primo è quello di Fabio Silva del Wolverhampton, ma resta viva l'ipotesi che porta anche ad Anton Matkovic, croato classe 2006 dell'Osijek.