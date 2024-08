Trovato l’accordo tra la Juventus e gli agenti del difensore. Tutto è nelle mani del 24enne che si è preso qualche ora per prendere la decisione definitiva. Previsto nel pomeriggio un confronto con il Milan che vorrà capire la volontà di Kalulu, che potrebbe non essere convocato a questa sera, 13 agosto, in vista del match contro il Monza valevole per la seconda edizione del Trofeo Silvio Berlusconi

Pierre Kalulu si avvicina sempre di più alla Juventus. Dopo l'accordo con il Milan sulla base di un prestito oneroso (3.5 milioni di euro) con diritto di riscatto a 14 più 3 di bonus e 10% sulla futura rivendita, è stata trovata anche l'intesa economica con gli agenti del difensore, con il giocatore che deve dare il suo via libera definitivo. Al momento, Kalulu è in ritiro con il Milan ma potrebbe già non essere convocato da Paulo Fonseca questa sera, 13 agosto, in vista del match contro il Monza, valevole per la seconda edizione del Trofeo Silvio Berlusconi, intitolato alla memoria del doppio ex presidente. La Juventus, dunque, aspetta che Kalulu dia il via libera definitivo per chiudere l’operazione, considerando che il 24enne si è preso qualche ora per riflettere sulla situazione, ma è previsto nel pomeriggio un confronto con il Milan che vorrà capire le intenzioni del francese.