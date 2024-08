Saltato Omorodion, il Chelsea resta vigile sul mercato per assicurarsi un attaccante in vista dell'imminente inizio della nuova stagione. Il nome di Oshimen, in tal senso, torna di moda per i blues. In attesa di una possibile offerta last minute da parte del PSG, si riaccende l'interesse forte della squadra di Enzo Maresca, che ha già dato l'ok alla propria dirigenza per spingere (con decisione) sul profilo del centravanti nigeriano. L'attaccante del Napoli, che si allena al mattino e quindi in orari diversi rispetto ai compagni di squadra, aprirebbe al trasferimento al Chelsea ma non con la formula del prestito come era stato ipotizzato qualche settimana fa, ma a titolo definitivo. Ci sarebbe poi da trattare sull'ingaggio che è decisamente più alto rispetto ai parametri di stipendio del Chelsea. Ma la possibilità di un'operazione a titolo definitivo (scambio di cartellini) con Lukaku (più conguaglio importante a favore del Napoli) può tornare di moda.