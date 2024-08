Il portiere polacco non rientra nel progetto bianconero di Thiago Motta. Il club e il giocatore sono al lavoro per trovare un'intesa per la risoluzione del contratto

Tra coloro che non fanno parte del progetto Juventus di Thiago Motta c'è anche il nome di Wojciech Szczesny. Il portiere polacco, con l'arrivo di Michele Di Gregorio tra i pali, ha perso la titolarità e il suo futuro, salvo clamorosi colpi di scena, sarà lontano da Torino. Sorprese in tal senso non ce ne saranno, con il club bianconero e il portiere polacco che stanno trattando la risoluzione del contratto. Le parti sono al lavoro per trovare un'intesa, con Szczesny che lascerà dopo 252 partite in maglia Juventus in tutte le competizioni: 233 gol al passivo e ben 103 clean sheet totali.