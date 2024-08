L'ivoriano ha aperto al trasferimento alla Roma, che dovrà cercare l'intesa con il Nizza per completare il trasferimento. Il futuro di Boga potrebbe essere in Italia, dove ha giocato con Sassuolo e Atalanta. Per la difesa è molto vicino Saud Abdulhamid dell'Al-Hilal

La Roma continua a muoversi sul mercato per completare il reparto offensivo e ha ricevuto l'ok da parte di Jeremie Boga al trasferimento in giallorosso. La società ha parlato con Ramadani, agente del giocatore, e adesso dovrà cercare l'intesa con il Nizza . L'ivoriano sarebbe il terzo acquisto offensivo della Roma in questa sessione di mercato, dopo Dovbyk e Soulé .

Boga, in passato le esperienze con Sassuolo e Atalanta

Boga potrebbe tornare in Italia, dove ha già indossato le maglie di Sassuolo e Atalanta. Per l'ivoriano 136 presenze in Serie A, impreziosite da 20 reti e 15 assist. Nell'ultima stagione con il Nizza invece ha messo a referto 6 gol e 6 assist in 28 presenze in Ligue 1. In nazionale, Boga ha vinto la Coppa d'Africa con la Costa D'Avorio.