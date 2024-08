Roma, Dybala si è allenato con la squadra

Cagliari-Roma domenica sera senza nessuna certezza che Paulo Dybala sia della partita. L'ipotesi al momento più probabile è che venga al massimo convocato, ma per rimanere in panchina . Anche perchè la società si aspetta che quanto prima, da lunedì in poi, l'argentino comunichi la sua decisione definitiva dopo l'ultimo mega rilancio dell' Al-Qadsiah . 80 milioni circa pronti per il giocatore nel triennale proposto nell'ultimo incontro a Roma. Più una cifra del cartellino ancora da trattare tra i due club, ma prima di tutto si aspetta il via libera alla cessione da parte del calciatore . Si è arrivati a questa fase vicina all'addio perchè il club ha deciso di puntare sui giovani. Ha investito 30 milioni su Soulè , per avere dentro casa il sostituto di Dybala con dieci anni in meno.

Roma, strappato l'ok a Boga

La proprietà ha speso inoltre 36 milioni per rinforzare l'attacco con Dovbyk capocannoniere della Liga. In più ha già strappato l'ok a un attaccante esterno come Boga, utile a De Rossi. Inoltre la società ha preso atto della difficoltà nel mercato in uscita con tanti, troppi giocatori ancora in rosa ma non più funzionali al progetto. Nel caso di Dybala inoltre, ha prevalso la scelta del nuovo corso di non rinnovare più i contratti agli ultratrentenni. La scommessa è risanare i conti creando un modello duratura per rientrare in Champions. L'obiettivo di questa stagione che manca ormai da sei anni. Puntando su giovani affamati e non più su un instant team con mega ingaggi non sostenibili.