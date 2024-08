Lo svedese classe 1994 sa che non avrà tanto spazio in stagione dopo l'arrivo di De Ligt. Ha ancora un anno di contratto e un ingaggio pesante da 3 milioni di euro: la dirigenza viola lavora per capire condizioni di uscita e per sondare il terreno su un possibile aiuto economico sullo stipendio da parte dei Red Devils

Nel giorno in cui Firenze accoglie Albert Gudmundsson e, contestualmente, si appresta a salutare Nico Gonzalez sempre più indirizzato verso la Juventus, il mercato della Fiorentina entra nel vivo in vista del "gong" finale di venerdì 30 agosto a mezzanotte. La dirigenza viola guarda soprattutto alla difesa: l'arrivo di Pongracic dal Lecce infatti potrebbe non essere l'unico rinforzo per il reparto arretrato di Palladino. La nuova idea risponde al nome di Victor Lindelof del Manchester United. Lo svedese, classe 1994, sa che non troverà tantissimo spazio la prossima stagione dopo l'acquisto di De Ligt. Il giocatore ha ancora un anno di contratto e un ingaggio da 3 milioni di euro. I Viola sono al lavoro per capire le eventuali condizioni di uscita e, se possibile, un contributo allo stipendio da parte del Manchester United.