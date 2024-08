Il Milan accoglie Youssouf Fofana, il centrocampista francese richiesto da Fonseca che è arrivato in Italia poco dopo le 20.00 (da Nizza). Nella giornata di sabato visite mediche e firma per lui. Affare da 20 milioni di euro più 5 di bonus tra facili e difficili da raggiungere: pronto un contratto fino al 2029. Intanto la stagione del Milan parte a San Siro contro il Torino, sabato alle 20.45 (diretta su su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e in streaming su NOW). Debutto ufficiale sulla panchina rossonera per Paulo Fonseca che sul mercato ha detto: "Con l'arrivo di Fofana il mercato è chiuso, ma servono uscite".

