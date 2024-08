Introduzione

Youssouf Fofana è pronto a diventare un nuovo calciatore del Milan: è fatta per l'arrivo del centrocampista dal Monaco per 20 milioni di euro più 5 di bonus, sabato in programma le visite mediche. Fofana troverà a Milano i tre connazionali Theo Hernandez, Maignan e Kaluku e sarà il 21° francese nella storia rossonera: gli altri li ricordate tutti?

CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVE