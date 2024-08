Le parole del dirigente rossonero nel giorno della conferenza stampa di Fofana: "Trattativa lunga, ma abbiamo portato a casa tutti gli obiettivi che avevamo. Il mercato? Chiude quando lo dico io. Anche Dio il settimo giorno si riposò, io se non sarò stanco continuerò". E sui rinnovi di Theo e Maignan: "Servirà poco, non c'è fretta e sanno cosa vogliamo da loro" CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE

Giornata di presentazione in casa Milan: ufficiale l'arrivo di Youssouf Fofana in rossonero che arriva dal Monaco per una cifra di 20 milioni di euro più 5 di bonus. Firma fino al 2028 e maglia numero 29. Al suo fianco, in sala stampa, presente anche il senior advisor di RedBird Zlatan Ibrahimovic: "Quella di Fofana è stata la trattativa più lunga, ma abbiamo centrato tutti gli obiettivi. Non abbiamo bisogno di portare altri giocatori: con questi quattro acquisti abbiamo un "doppione" in ogni posizione del campo. Non abbiamo neppure bisogno di fare uscite, perché ci saranno tante partite. Questi erano già i nostri obiettivi prima di scegliere l'allenatore. È grande quasi quanto me. Tutto è sotto controllo, siamo molto disciplinati nella nostra strategia. Poi il mercato chiude quando io dico che chiude. E siamo al giorno sei su sette. Dio il settimo giorno si è riposato, io se non sarò stanco continuerò".

Ibra: "Crediamo nei talenti che abbiamo" Una giornata speciale per la famiglia Ibrahimovic con la doppietta in Primavera del figlio Maximilian, con Zlatan che ammette come non sia "facile per lui portare questo cognome". E sul discorso Milan Futuro che si intreccia con il mercato: "Crediamo nei talenti che abbiamo. Torriani sarà il vice di Maignan in attesa di Sportiello, quando tornerà ci sarà concorrenza. Non abbiamo paura di mettere in campo questi talenti, altrimenti non ha senso averli. Per questo non ne prenderemo altri che bloccherebbero i nostri giovani".

"Per i rinnovi di Theo e Maignan basterà un minuto" Idee chiare su Theo e Maignan: "Non c’è fretta, si risolve tutto in un minuto o forse un pò di più. Ma è tutto ok. Loro sanno cosa vogliamo da loro e viceversa. Kone? Lo stiamo seguendo. Questa è una squadra per l’Europa, è lì che vogliamo tornare in alto. La Champions è sempre la Champions, può succedere tutto e niente, vogliamo confermarci anno dopo anno. Per questo stiamo creando questa squadra portando un allenatore che fa un altro tipo di gioco ed è per questo che stiamo lavorando. Al top in Italia e in Europa, dove i tifosi sono abituati a vedere il Milan. La squadra è giovane ma non è un alibi. Giochiamo e lottiamo per tutti i trofei".