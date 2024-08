Idea Cyril Ngonge per la Lazio: il club biancoceleste ha chiesto l’esterno offensivo al Napoli che a sua volta aveva acquistato il belga nell’ultima sessione di mercato invernale dall’Hellas Verona. Un colpo che al club di De Laurentiis è costato 18 milioni di euro. A richiederlo sarebbe stato proprio Baroni, suo ex allenatore in veneto. Un’operazione che la dirigenza della Lazio avrebbe pensato di fare in prestito e che potrebbe concretizzarsi a fine mercato, se intanto dovesse uscire qualcuno un attacco. Tra Lazio e Napoli c’è in ballo anche la trattativa per un altro ex Hellas gradito a Baroni: Michael Folorunsho. Anche in questo caso il club di Lotito vorrebbe concludere l’operazione con un prestito.