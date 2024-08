Accordo trovato tra Talleres, squadra che detiene il cartellino del difensore classe 2003, e l’Independiente Rivadavia, club nel quale Palacios è in prestito con diritto di riscatto. I nerazzurri, dunque, dopo l’intesa trovata tra i due club si avvicinano sempre di più all’argentino CALCIOMERCATO, TUTTE LE NEWS LIVE

L’Inter si avvicina a Tomas Palacios. I nerazzurri sono alla caccia di un difensore centrale giovane e mancino, per poter far rifiatare Bastoni. L’argentino classe 2003, sotto questo aspetto, rappresenta il giusto identikit per i campioni d'Italia che si stanno avvicinando sempre di più a lui a seguito dell’accordo trovato tra il Talleres e l'Independiente Rivadavia.

Perché serviva l'accordo tra Talleres e Rivadavia In questa circostanza, dunque, per sbloccare la trattativa per Palacios, l’Inter ha aspettato che arrivasse l’intesa tra Talleres e Independiente Rivadavia. Questo perché il difensore, di proprietà del Talleres, è in prestito con diritto di riscatto all'Independiente Rivadavia che ha l’occasione di esercitare un'opzione per acquistare il primo 50% del cartellino quest'anno (2024) a circa 2 milioni, mentre la seconda parte nel 2025, sempre a 2 milioni. Per poter vendere Palacios, dunque, il Talleres doveva prima richiamare il giocatore e trovare un accordo economico con l'Independiente che, invece, avrebbe potuto cedere il difensore solo dopo avere acquistato il primo 50% del cartellino. L'intesa trovata tra le parti, permette all'Inter di avvicinarsi sempre di più Palacios.

Giornata di riposo, tranne per Zielinski e De Vrij Venendo al campo, invece, dopo il pareggio contro il Genoa sabato 17 agosto, giornata di riposo in casa Inter che si ritroverà domani (20 agosto) per iniziare a preparare il match contro il Lecce di sabato. Gli unici presenti ad Appiano sono stati Zielinski e De Vrij, che non hanno preso parte al debutto in Serie A dei nerazzurri per qualche problema fisico.