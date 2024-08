Gli azzurri hanno messo sul tavolo 30 milioni per Lukaku, sulla base di un prestito con obbligo di riscatto (5+25). Qualora il Chelsea, che non ha ancora dato risposta, dovesse accettare quest’offerta, il Napoli chiuderebbe la trattativa anche senza aver ancora venduto Osimhen. A centrocampo, ai dettagli l’arrivo di Gilmour dal Brighton

Dopo la sconfitta alla prima contro il Verona, il Napoli è tornato a spingere sul mercato. L’obiettivo degli azzurri è infatti quello di far arrivare quanto prima Romelu Lukaku. Sotto questo aspetto, il Napoli non ha presentato un'altra offerta al Chelsea, ma ha messo sul tavolo sempre 30 milioni, sulla base di un prestito con obbligo di riscatto (5+25). Qualora il Chelsea, che non ha ancora dato risposta, dovesse accettare quest’offerta, il Napoli chiuderebbe la trattativa per il belga senza aver ancora venduto Osimhen. Sul nigeriano, infatti, non si registrano passi avanti con il Chelsea o con il PSG. C'è di nuovo, invece, qualche interesse dall'Arabia Saudita.