La panchina di Cagliari ha fatto capire all'argentino che non è più centrale nel progetto di Daniele De Rossi. In caso di partenza, i giallorossi non lo rimpiazzeranno andando ad agire su altre zone del campo: l'allenatore ha chiesto 4 rinforzi

Paulo Dybala e un futuro ancora tutto da scrivere. L'argentino non ha ancora dato una risposta definitiva alla proposta dell' Al-Qadsiah , club con il quale manca ancora l'accordo economico . La panchina di Cagliari , alla prima della nuova stagione, ha però lanciato un segnale importante: la sua non titolarità è l'ulteriore dimostrazione di una centralità nel progetto Roma che Dybala ha perso . A oggi è un pò più lontano dai giallorossi, seppur non sia stata una giornata decisiva .

Ancora 4 rinforzi per De Rossi

Se la Roma dovesse cedere Dybala, nelle idee della dirigenza non c'è la necessità di intervenire sul mercato per cercare il sostituto. Daniele De Rossi vorrebbe che la rosa infatti fosse completata con giocatori funzionali al modulo di gioco. A poco più di una settimana dalla fine del mercato, l'allenatore vuole quattro giocatori: Assignon dal Rennes è ai dettagli, per il ruolo di esterno sinistro Boga è il nome caldo, mentre l'incasso (eventuale) derivante dalla cessione di Dybala sarebbe reinvestito per un centrocampista e un difensore, con Djalo della Juventus pista che resta in piedi ma non prima scelta della Roma.