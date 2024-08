Dybala in campo, ma i dubbi sul futuro restano

Contro il Cagliari è emersa la classe dell’argentino, subentrato nel secondo tempo. I dubbi sul futuro però non mancano e se si è arrivati al possibile sacrificio di Dybala è anche per la difficoltà nel mercato in uscita, con troppi giocatori non strategici ancora in rosa

20 minuti di qualità per Paulo Dybala a Cagliari. La classe del campione. Per ricordare a tutti come rimanga il più talentuoso ad accendere la fase offensiva. Una panchina iniziale per scelta tecnica – come l'ha definita De Rossi – il quale ha chiarito nel post che sarebbe preoccupato solo se Dybala non venisse adeguatamente sostituito. La criticità è proprio questa. Si è arrivati al possibile sacrificio di Dybala, il più decisivo sul piano tecnico, è anche per la difficoltà nel mercato in uscita, con troppi giocatori non strategici ancora in rosa. Come Abraham e Smalling, riserve con ingaggi altissimi, o altri giocatori non centrali nel progetto come Shomurodov, Bove o Zalewski. Fino a Karsdorp ancora a Trigoria da fuori rosa. Uscite da completare che hanno fatto virare la società verso la possibile cessione di Dybala. In un intrigo da risolvere e con diversi ruoli ancora da sistemare nel sistema di gioco di De Rossi. Come si è visto anche nello 0-0 a Cagliari, in cui l'unico ad accendere la luce è stato Dybala.