La Dea, dopo che la trattativa per Wesley del Flamengo si è bloccata, si avvicina all’esterno azzurro del Torino. La richiesta dei granata è di 25 milioni di euro, ma i club sono a lavoro per trovare l’intesa sui 20-22 più bonus

L’Atalanta si avvicina a Raoul Bellanova. La squadra di Gasperini è infatti al lavoro per cercare l’intesa definitiva con il Torino. La richiesta dei granata è di 25 milioni di euro, ma i club sono a lavoro per raggiungere un’intesa sui 20-22 più bonus. Resta invece sullo sfondo il nome di Cuadrado. La scorsa stagione, Bellanova ha disputato un’annata caratterizzata da 7 assist in 37 presenze in Serie A. Prestazioni che gli sono valse la convocazione in Nazionale agli Europei, seppur senza mai scendere in campo. L’esterno italiano, invece, nel corso di questa annata è stato protagonista (seppur senza segnare) della prima rete del nuovo Torino di Vanoli, a San Siro, contro il Milan nel match concluso sul punteggio di 2-2.