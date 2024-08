Stefano Turati sarà il nuovo portiere del Monza. È fatta per l’arrivo del classe 2001 dal Sassuolo alla squadra di Nesta. Accordo trovato sulla base di un prestito secco. Ora, dunque, si lavorerà per l’iter di visite mediche in vista della firma e dell’ufficialità. Per Turati si parla di un ritorno in Serie A dopo aver giocato nella passata stagione al Frosinone: per lui 32 partite tra campionato e coppa Italia. Prima dell’esperienza al Frosinone, fatta nelle stagioni 2022-23 (in Serie B) e 2023-24 (in Serie A), per lui 22 partite in Serie B con la maglia della Reggina, con 29 gol subiti e 8 clean sheet.