Il Napoli continua a spingere per Romelu Lukaku. Proprio per questo, è previsto nel tardo pomeriggio di oggi, 22 agosto, un incontro a Londra tra i dirigenti dei Blues, il direttore sportivo degli azzurri Giovanni Manna e l’agente del giocatore, anche lui atteso in Inghilterra. L’obiettivo di Manna è quello di cercare di trovare l’accordo definitivo con il Chelsea, considerando che quello con il belga c’è già da tempo. Oltre a Lukaku, che resta l’obiettivo primario per rinforzare l’attacco della squadra di Conte, nella sua missione a Londra Manna è al lavoro anche per Gilmour: intesa raggiunta, ma il Brighton prima di lasciar partire il suo centrocampista aspetta l'arrivo del sostituto, ovvero quell'O'Riley che l'Atalanta ha seguito a lungo prima di virare su Samardzic.