L'Inter è sempre più vicina a chiudere per Tomás Palacios. Le squadre sono a lavoro per risolvere gli ultimi dettagli della proposta. Fiducia totale da parte dei nerazzurri per fare arrivare il giocatore a Milano tra il weekend e l'inizio della prossima settimana. Operazione da 6,5 milioni di euro più bonus (facili e difficili) fino a un massimo di 11 milioni

