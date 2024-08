I bianconeri, Nico Gonzalez a parte, non hanno mai mollato la pista che porta al giocatore del Porto (che nel frattempo, come riporta A Bola, non sarà convocato per il match di campionato col Rio Ave): operazione però da fare solo in prestito, con i portoghesi che al momento non aprono a questa formula

Secondo quanto riporta il quotidiano portoghese A Bola, nella lista dei convocati del Porto in vista della sfida di campionato contro il Rio Ave non ci sarà Francisco Conceiçao. Su di lui resta vivo l'interesse della Juventus di Thiago Motta che, oltre alla trattativa per portare in bianconero Nico Gonzalez, entro il 30 agosto farà un altro acquisto in quella posizione. Le idee di Giuntoli in tal senso sono chiare: operazione solo in prestito. Al momento però non c'è apertura da parte del club portoghese a questa formula, si continuerà a lavorare.