Dopo aver risolto la questione Lukaku, il Napoli punta il mirino sul centrocampo. Offerta da 25 milioni di euro allo United per il classe 1996, con Gilmour al momento in stand-by. In uscita intanto Cheddira: andrà in prestito all'Espanyol

Con Lukaku che sarà un nuovo giocatore del Napoli , il mercato degli azzurri continua e gli obiettivi ora si spostano a centrocampo . Offerta da 25 milioni di euro al Manchester United (che ne chiede 35) per McTominay con l'affare- Gilmour al momento in stand-by . Il Napoli dovrà decidere a chi dare priorità, soprattutto in caso di cessioni di Folorunsho e altri giocatori in esubero . In uscita anche Cheddira che ha trovato l'accordo con l' Espanyol : aspetta solo l'ok finale. Sarà prestito .

Osimhen, quale futuro?

Accelerata decisiva sul mercato dopo la sconfitta di Verona e le analisi fatte con società e allenatore. Ci si è resi conto che per puntare a un piazzamento Champions (e non perdere un altro anno) è necessario un intervento corposo sul mercato con un budget importante per non rischiare di restare fuori per il secondo anno consecutivo. Grande sforzo della proprietà quindi, tra l'altro senza avere ancora la certezza di vendere Osimhen: nessuna novità sul nigeriano con alcuni discorsi con club arabi che potrebbero arrivare anche dopo il 30 agosto, dato che il mercato in Arabia chiuderà il 6 ottobre. Dal Psg nessun segnale al momento di offerte in arrivo.