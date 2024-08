Intesa di massima raggiunta tra Fiorentina e Juve per l’argentino: dopo l’incontro di ieri, ora c’è l’accordo, anche per la volontà di trasferirsi a Torino del giocatore. Accordo sui 38/39 milioni, decisivo l’ultimo rilancio della Juve per avvicinarsi ai 40 chiesti dal club viola

LE NEWS DI CALCIOMERCATO LIVE