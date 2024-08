Il doppio colpo Nico Gonzalez-Conceiçao non ferma il mercato in entrata bianconero: i colloqui tra le parti proseguono senza sosta, cercando di trovare un accordo per il trasferimento dell'inglese in prestito. Pagato 85 milioni dallo United nel 2021, a Old Trafford non è mai esploso JUVE, LA CONFERENZA DI THIAGO MOTTA - MERCATO LIVE

Il mercato della Juve sembra non finire mai. Il doppio colpo Nico Gonzalez-Conceiçao non ferma infatti altri possibili movimenti in entrata dei bianconeri, che ora hanno individuato il nuovo obiettivo in Jadon Sancho del Manchester United. Ex ragazzo prodigio ai tempi del Dortmund, poi passato a Old Trafford per la bellezza di 85 milioni nell'estate del 2021, ma senza mai riuscire ad affermarsi in Premier. La Juve sta continuando a lavorare: contatto costante con il Manchester United e l'entourage del giocatore per un trasferimento in prestito. I colloqui tra le parti proseguono senza sosta, nonostante le difficoltà legate al tema dell'ingaggio del classe 2000. MERCATO Juve, doppio colpo: ecco Conceiçao e Nico Gonzalez

Stella del Dortmund, flop a Machester Gol e assist, in quantità abbondanti. Era questo il Jadon Sancho gioiellino ai tempi gialloneri di Dortmund, quando in 137 partite aveva messo a referto qualcosa come 50 gol e 64 assist, il tutto tra i 17 e i 21 anni di età. Il Dortmund lo aveva strappato alle giovanili di Manchester, ma sponda City, dove giocava con un tale Phil Foden e Brahim Diaz; da giovanissimo e per circa 21 milioni di euro. Male la sua avventura sull'altra sponda di Manchester: 12 gol e 6 assist in 83 partite, con ritorno in prestito a Dortmund nel gennaio scorso e maglia della nazionale inglese persa (la sua ultima presenza risale all'ottobre 2021). La Juve potrebbe essere la sua chance di rilancio.

Visite per Nico Gonzalez Intanto è subito grande accoglienza per il nuovo acquisto della Juve, arrivato intorno alle 9 di questa mattina (domenica 25 agosto) al JMedical per le visite mediche. Tanti i tifosi in attesa per l'argentino, accolto da un boato e poi subito omaggiato con un coro dedicato. Francisco Conceiçao è invece atteso in Italia in serata. vedi anche Juve, visite ok per Nico Gonzalez: ora la firma